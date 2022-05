Guerre en Ukraine : le renseignement américain prévoit une extension du conflit en Moldavie

Vers une extension du conflit en Moldavie ? Le renseignement américain a affirmé ce mardi que Vladimir Poutine voudrait une extension de la guerre au-delà de l'Ukraine.

«Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, durant lequel il a encore l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass» : la Transdniestrie, région de Moldavie qui a fait sécession en 1990, a déclaré la cheffe du renseignement américain, Avril Haines.

S'il est «possible» que les Russes réalisent cet objectif dans les mois qui viennent, «ils ne pourront atteindre la Transdniestrie et inclure Odessa (sud de l'Ukraine) sans décréter une forme de mobilisation générale», a-t-elle ajouté lors d'une audition au Congrès américain.

Les ambitions de Poutine trop grandes pour son armée ?

Le président russe «compte probablement sur un affaiblissement de la détermination» des Occidentaux, a-t-elle prévenu.

Avril Haines a aussi avancé que les ambitions de Vladimir Poutine dépassent les capacités de son armée. Elle a ainsi jugé «probable» une «trajectoire plus imprévisible et potentiellement une escalade» dans les prochains mois, ainsi qu'une plus grande probabilité de «mesures plus drastiques, y compris l'instauration de la loi martiale, la réorientation de la production industrielle».

«Nous continuons de penser que le président Poutine n'ordonnera l'usage de l'arme nucléaire que s'il perçoit une menace existentielle pour l'Etat ou le régime russe», a-t-elle précisé.