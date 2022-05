Guerre en Ukraine : des soldats russes filmés en train d'abattre deux civils désarmés

La chaîne américaine CNN a authentifié des images de vidéosurveillance sur lesquelles on voit deux soldats russes tirer sur deux civils ukrainiens désarmés, près de Kiev.

La scène se serait déroulée le 16 mars dernier, dans une concession automobile de la banlieue de Kiev. Selon CNN, les victimes sont le propriétaire de la concession et un gardien âgé de 68 ans.

Après avoir été fouillés par des soldats russes qui venaient piller le lieu, les deux hommes ont été relâchés. Alors qu'ils commençaient à s'en aller, ils ont été abattus dans le dos par deux soldats. Les images de vidéosurveillance visibles dans le tweet ci-dessous peuvent choquer.

CNN has released a video from surveillance cameras in which the Russian occupiers shot two unarmed civilians in the back. It happened on March 16 in Kyiv region.



For this war crime, as for all its atrocities, Russia will certainly be held accountable. pic.twitter.com/rCia2yTtFM

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 12, 2022