Inde : 27 morts dans un incendie à New Delhi

Vingt-sept personnes sont mortes dans un incendie accidentel à New Delhi vendredi, ont annoncé les services de secours indiens.

«Le feu est désormais éteint, a indiqué à l’AFP un responsable des pompiers. Le nombre total de morts est de 27. Les opérations de recherche sont en cours».

Sunil Choudhary, chef adjoint des pompiers de Delhi, a avancé un bilan de «plus de 25 personnes blessées, y compris celles qui ont sauté du bâtiment».

Le troisième étage de l'immeuble n'a pas encore été fouillé et d'autres cadavres pourraient y être retrouvés, a déclaré la chaîne de télévision CNN-News18, citant Atul Garg, des pompiers de Delhi.

Plus de 40 personnes ont subi des brûlures et ont été hospitalisées, selon les médias, et de 60 à 70 personnes ont été secourues dans le bâtiment, selon les médias locaux citant la police.

L'incendie s'est déclaré dans un immeuble commercial de quatre étages dans l'ouest de Delhi en fin d'après-midi.

Le Times of India a indiqué que le propriétaire de l'immeuble avait été interpellé.

Les incendies sont fréquents en Inde en raison des mauvaises pratiques dans le secteur de la construction et du manque de respect des règles de sécurité.

La capitale indienne de vingt millions d'habitants subit actuellement une vague de chaleur, avec des températures allant jusqu'à 46 degrés.

Extremely saddened by the loss of lives due to a tragic fire in Delhi. My thoughts are with the bereaved families. I wish the injured a speedy recovery.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2022