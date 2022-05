Etats-Unis : une journée de mobilisation nationale pour défendre le droit à l'avortement

Plusieurs grandes organisations progressistes ont appelé les Américains à défiler en masse ce samedi 14 mai dans tous les Etats-Unis pour protéger l'accès à l'avortement, menacé par une décision à venir de la Cour Suprême.

Quatre grandes marches sont organisées à Washington, New York, Chicago et Los Angeles, et des centaines de rassemblements sont prévus dans le reste du pays.

Mercredi, le Sénat américain a échoué à adopter une loi garantissant l'accès à l'avortement dans tout le pays.

Ce vote était surtout symbolique, les démocrates ne disposant pas des 60 voix sur 100 nécessaires pour avancer sur ce texte. Mais il s'inscrit dans un combat plus large des progressistes pour tenter de protéger le droit à l'avortement.

«Pour la première fois en 50 ans, une majorité conservatrice, une majorité extrême de la Cour suprême est sur le point de décréter que les femmes n'ont pas le contrôle sur leur propre corps», avait alerté, le ton grave, le chef des démocrates au Sénat Chuck Schumer juste avant le vote.

Les républicains se sont opposés en bloc à ce projet de loi, accusant les démocrates, par la voix de leur chef Mitch McConnell, de vouloir proposer des «avortements à la demande».

Le président américain Joe Biden a fustigé l'issue du vote : «les républicains du Congrès -dont aucun n'a voté pour ce projet de loi- ont choisi de s'opposer au droit des Américaines de prendre les décisions les plus personnelles concernant leur corps, leur famille et leur vie», a-t-il dénoncé sur Twitter.

Once again – as fundamental rights are at risk at the Supreme Court – Senate Republicans have blocked passage of the Women’s Health Protection Act, a bill that affirmatively protects access to reproductive health care.

— Joe Biden (@JoeBiden) May 12, 2022