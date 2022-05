La Russie a menacé la Finlande d'une riposte «militaro-technique» après que ses dirigeants ont annoncé leur volonté d'adhérer «sans délai» à l'Otan sous l'influence de la guerre en Ukraine, tandis que la tension montait autour des livraisons de gaz russe à l'Europe.

15h07

Le ministère russe de la Défense a annoncé lundi qu'une trêve avait été instaurée à l'aciérie Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne dans la ville de Marioupol, afin d'évacuer les blessés ukrainiens.

14h08

Le président russe Vladimir Poutine a estimé lundi que les adhésions de la Finlande et de la Suède à l'Otan ne constituaient pas "une menace" en soi, mais que la Russie réagirait à des déploiements militaires.

Un tel "élargissement de l'Otan ne constitue pas une menace immédiate (...) mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse", a-t-il dit lors d'un sommet d'une alliance militaire régionale au Kremlin.

13h18

Les ministres européens des Affaires étrangères vont tenter lundi à Bruxelles d'avancer vers un déblocage de l'embargo sur le pétrole russe, refusé en l'état par la Hongrie, et discuter de la proposition française, accueillie avec méfiance par Kiev, de créer une "communauté politique européenne" pour les pays en attente d'adhésion. "Toute l'Union est malheureusement prise en otage par un État membre qui ne peut pas nous aider à trouver un consensus", s'est insurgé le chef de la diplomatie lituanienne, Gabrielius Landsbergis, à son arrivée au siège du Conseil européen.

"Nous sommes très doués en Europe pour nous montrer toujours en désaccord, pour ne pas donner une image d'unité", a pour sa part déploré son homologue autrichien Alexander Schallenberg. "Nous sommes dans une situation de confrontation", a-t-il reconnu. Les deux ministres ont regretté l'absence d'unité montrée par l'UE à la ministre canadienne Melanie Joly et au chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, invités à cette réunion.

12h45

L'Ukraine s'attendait lundi à une intensification de l'offensive des forces russes dans l'est du pays, où elles n'ont progressé que lentement jusqu'ici, tandis que Moscou avertissait des conséquences "considérables" d'une adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan. "On se prépare à de nouvelles tentatives de la Russie d'attaquer dans le Donbass", pour "intensifier son mouvement vers le sud de l'Ukraine", a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo dimanche soir.

Plusieurs responsables occidentaux, notamment les services de renseignement militaire britanniques, ont souligné ces derniers jours que l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine avait "perdu de son élan" et ne parvenait pas à des gains territoriaux substantiels. Les Russes transfèrent notamment dans la région de Lougansk, qui avec celle de Donetsk compose le Donbass, des troupes venues de la région de Kharkiv, plus au nord, selon le conseiller de la présidence ukrainienne Oleksiï Arestovytch.

Après trois semaines de tentatives infructueuses, ils tentent de boucler l'encerclement de Severodonetsk, devenue capitale régionale ukrainienne depuis que des forces séparatistes soutenues par Moscou ont pris le contrôle d'une partie du Donbass en 2014.

10h48

Les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes et ont repris le contrôle d'une partie de la frontière avec la Russie dans la région de Kharkiv (nord-est), ont annoncé lundi les autorités ukrainiennes. Quatre personnes ont été tuées dans des frappes de missiles au cours des dernières 24 heures, dont deux dans le bombardement d'un hôpital à Severodonetsk, dans la région de Lougansk (est), et deux à Mykolaïv (sud), selon les autorités ukrainiennes.

"Le 227e bataillon de la 127e brigade de la défense territoriale des forces armées de Kharkiv a expulsé les Russes et s'est installé à la frontière", a indiqué le ministère sur sa page Facebook, en publiant une vidéo de soldats armés devant un poteau-frontière peint en jaune et bleu, couleurs du drapeau ukrainien, et avec un trident, le blason de l'Ukraine. "Nous sommes fiers de nos soldats qui ont restauré le panneau frontalier. Nous remercions tous ceux qui, au péril de leur vie, libèrent l'Ukraine des envahisseurs russes", a pour sa part écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegoubov.

9h15

Le constructeur automobile Renault a vendu ses actifs en Russie à l'Etat russe, ont annoncé lundi les deux parties séparément, le groupe français précisant qu'il garde l'option de racheter pendant six ans ses parts dans Avtovaz, fabricant des Lada. Cette cession fait suite à l'offensive russe en Ukraine. "Des accords ont été signés pour un transfert des actifs russes du groupe Renault à la Fédération de Russie et au gouvernement de Moscou", a indiqué le ministère russe de l'Industrie et du Commerce dans un communiqué.

Renault a confirmé de son côté la cession de sa participation de près de 68% dans Avtovaz, principal constructeur automobile en Russie. Mais le groupe français a précisé qu'il garderait l'option de racheter ses parts pendant six ans. Aucun détail financier n'a été fourni lundi, mais le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Manturov, avait déclaré en avril que Renault prévoyait de vendre ses actifs russes pour "un rouble symbolique".