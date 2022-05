Mexique : plus de 100.000 personnes ont disparu depuis 1964

Le nombre des personnes disparues au Mexique a atteint un niveau record ce lundi, en dépassant les 100.000 cas répertoriés depuis 1964, selon les données officielles du ministère de l'Intérieur mexicain.

Selon le registre national des personnes disparues ou non localisées, 100.012 personnes ont été portées disparues entre le 15 mars 1964 et le 16 mai 2022. Parmi celles-ci, environ 75% sont des hommes. Les cinq régions du Mexique les plus touchées par cette tragédie humaine sont les États de Jalisco (ouest, 14.871 cas), de Tamaulipas (nord-est, 11.971), de Mexico (centre, 10.996) de Nuevo León (nord, 6.222), et de Veracruz (est, 5.736).

Les premiers disparus remontent à la «guerre sale» menée par l'Etat contre les mouvements révolutionnaires dans les années 1960-1980. Mais les disparitions au Mexique se sont multipliées dans un contexte de violences liées au trafic de drogue qui ravage le pays depuis 16 ans.

«Nous exigeons que l'État mexicain aborde de toute urgence, avec force et intégrité la grave crise de disparitions et d'identification humaine que nous vivons au Mexique, qui doit être comprise comme faisant partie d'une terrible crise de violence et d'insécurité», a déclaré le Mouvement pour nos disparus, une association qui milite pour faire la lumière sur ces disparitions. Selon cette association, le chiffre annoncé par les autorités mexicaines est très en deçà du nombre de cas enregistrés chaque jour dans le pays.

le crime organisé et l'état mexicain pointés du doigt

Le comité contre les disparitions forcées de l'ONU avait appelé, en avril dernier le gouvernement mexicain à prendre des mesures immédiates pour juguler la hausse alarmante de ce phénomène. Cet organisme des Nations unies a pointé la responsabilité du crime organisé et la négligence, l'inaction voire la corruption des pouvoirs publics dans ces disparitions forcées.

Souvent les familles et les mères se regroupent pour chercher eux-mêmes leurs proches dans des fosses communes clandestines car les effectifs des forces de l'ordre ne permettent pas de mener des enquêtes sérieuses, quand elles ont lieu, sur ces disparitions.

Plus de 37.000 cadavres non identifiés attendent dans les morgues du pays, selon les autorités, mais les ONG estiment ce chiffre à 52.000. L'Etat mexicain tente de mettre sur pied une base de données nationale sur ces disparus mais à cause de la surpopulation dans les morgues mexicaines, bon nombre de corps sont enterrés sans avoir été identifiés.

Depuis 2006, le Mexique s'est engagé dans une vaste opération militaire controversée contre les cartels de la drogue. Au total, 340.000 personnes ont été tuées dans des actes de violence liés au crime organisé.