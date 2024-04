Chine : 11 personnes disparues après des pluies diluviennes

Depuis jeudi, de fortes pluies frappent le sud de la Chine. Des milliers d’habitants ont été évacués et 11 personnes sont portées disparues.

Depuis presque une semaine, le sud de la Chine est touché par de violentes intempéries. Des pluies torrentielles sont tombées sur Guangdong, province la plus riche et peuplée du pays. Ces précipitations augmentent le niveau des cours d’eau, et font craindre les «inondations du siècle», selon les autorités locales. 11 personnes sont portées disparues.

53.000 personnes relogées

Les pluies qui s’abattent depuis plusieurs jours sur le sud de la Chine ont d’ores et déjà fait des dégâts. Selon les médias de l’État Chinois, plusieurs dizaines de milliers d’habitants ont été évacués. Dans la province de Guangdong, 53.000 personnes ont dû être relogées, indique l’agence de presse Chine nouvelle.



La majorité des habitants de Qingyuan, ville traversée par la rivière Bei, a été évacuée. Six personnes ont été blessées près de la ville de Jiangwan, ville du nord du Guangdong, selon la télévision d'État CCTV.

D’autres précipitations prévues ce lundi

Cet épisode s’ajoute aux autres évènements météorologiques survenus en Chine depuis quelques mois. Selon les services météorologiques chinois, les précipitations vont se poursuivre ce lundi, sur la métropole de Shenzhen, avec des orages et des vents violents.