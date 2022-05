Tesla : six mois après Paris, un nouveau cas de «voiture folle» relevé

Six mois après le grave accident de la Tesla survenu dans le 13e arrondissement de Paris, une voiture du même modèle est à l’origine d’une nouvelle scène chaotique. Dans l'Ohio, aux États-Unis, cette fois.

Plusieurs caméras de surveillance ont capturé une effroyable scène le 4 mai dernier. On y voit une voiture Model 3 de l’année 2020 de la marque Tesla, fonçant tout droit dans le centre de Congrès de la ville de Columbus, aux États-Unis.

Portée par une vitesse atteignant les 110 km/h, le chauffeur qui s’en est miraculeusement sorti indemne, a expliqué aux agents de police que les freins de sa voiture ne répondaient plus.

Security footage has been released of a Tesla crashing into the Greater Columbus Convention Center in Columbus, Ohio. Local media reported a man had been driving the 2020 Tesla Model S when he lost control of its brakes. pic.twitter.com/wOcVUgpBmC

— WNCT (@wnct9) May 13, 2022