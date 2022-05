Carles Puigdemont : la justice de l'UE suspend la levée d'immunité de l'eurodéputé catalan

La justice de l’Union européenne a suspendu ce mardi la levée de l’immunité de l’eurodéputé indépendantiste catalan Carles Puigdemont, en proie à la justice en Espagne.

Le Tribunal de l'UE a rétabli mardi l'immunité de trois eurodéputés indépendantistes catalans dont l'ex-président de la Catalogne Carles Puigdemont, installé depuis 2017 en Belgique pour échapper à des poursuites de la justice espagnole.

Carles Puigdemont, 59 ans, qui vit à Waterloo au sud de Bruxelles depuis quatre ans et demi, s'est félicité d'«un nouveau résultat positif» obtenu dans son combat judiciaire contre Madrid.

La llibertat es lluita cada dia, a cada racó. Avui tenim un altre resultat positiu d’aquesta actitud, amb la qual vam decidir anar a l’exili i plantar cara. Ho continuarem fent, per més incerteses que hi hagi i per més colossal que sigui la força de l’Estat espanyol. #nosurrender

