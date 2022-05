Guerre en Ukraine : tout savoir sur les «Chars Terminator» déployés dans le Donbass

Leur nom intrigue et évoque le scénario effrayant du film de James Cameron. Les «chars Terminator» auraient été déployés par l'armée russe dans le Donbass en Ukraine, selon le ministère de la Défense britannique. Ces blindés sont décrits comme surarmés par rapport aux chars classiques.

Dotés de lanceurs de missiles antichars, de deux lance-grenades, de doubles canons de 30 mm et d'une mitrailleuse, les tanks BMPT (acronyme russe signifiant Véhicule de combat de soutien de char) sont surnommés officieusement «chars Terminator».

Ces engins militaires sont réputés redoutables sur le théâtre des opérations, notamment pour évoluer dans un cadre urbain. Les fiches de renseignement descriptives indiquent également leur vélocité, puisque ces machines pouvant peser jusqu'à 48 tonnes, une fois armées, sont capables d'atteindre une vitesse de pointe de près de 60 km/h. Les BMPT servent principalement d'appui et de protection aux autres chars de combat et blindés.

BMPT "Terminator-2" spotted near Severodonetsk. These tank support vehicles are designed to protect tanks against enemy infantry, basically replacing motorized infantry in urban & other battlefields that are usually dangerous for tanks. pic.twitter.com/EBYQITiwsL

— Russians With Attitude (@RWApodcast) May 15, 2022