Jubilé d’Elizabeth II : découvrez le cadeau d’exception choisi par Emmanuel Macron pour la reine

Pour célébrer le jubilé de platine d’Elizabeth II, le président français Emmanuel Macron a décidé d'offrir à sa Majesté un des chevaux de la Garde républicaine.

Un présent spécial pour une occasion spéciale. Pour les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II, Emmanuel Macron a décidé d’offrir un des 470 chevaux du régiment de la cavalerie de la Garde républicaine à la souveraine britannique qui se passionne depuis sa plus tendre enfance pour l'équitation.

L’animal s’appelle Fabuleu de Maucour, rapporte Paris Match qui en livre le pédigree : «Selle français de 7 ans, issu d’un élevage de la Meuse, il est pourvu d’une robe grise qui le distingue et le destine à l’étendard et son escorte». «C’est le cheval phare de la cavalerie du régiment», déclare pour le magazine le général Éric Bio Farina, saluant la culture équestre de la Grande-Bretagne et de la famille royale.

«Le hongre a accompli son premier service comme porte-étendard sur les Champs-Élysées le 8 mai», poursuit de décrire Paris Match. «Je voulais un cheval sage, représentatif du régiment, qui plaise à la Reine, explique le colonel Gabriel Cortès. Je crois savoir qu’elle apprécie beaucoup les chevaux gris. Je suis sûr que rien ne peut lui faire plus plaisir.»

Pour mémoire, ce n'est pas la première fois qu'un cheval de la Garde républicaine est offert. Vésuve de Brekka avait notament été donné au président chinois en 2018, mais cela reste un événement très rare. Fabuleu de Maucour doit été remis au château de Windsor ce mercredi 1er juin, et présenté sur les terrains du régiment de la Garde royale. D’autres présents, dont une selle et un sabre de la Garde républicaine, l’accompagneront, précise Paris Match.

A noter qu’Emmanuel Macron présidera ce 2 juin, premier jour des festivités du jubilé de platine, la cérémonie de ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe au côté de Menna Rawlings, ambassadrice du Royaume-Uni à Paris.

A cette occasion seront joués l'hymne britannique «God save the Queen» par la fanfare du Royal Regiment of Scotland, suivi de la Marseillaise par l'orchestre de la Garde républicaine.

Le jubilé de platine, qui marque les 70 ans de règne d'Elizabeth II, sera marqué par de très nombreuses célébrations à travers toute la Grande-Bretagne de jeudi à dimanche.