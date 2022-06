Joe Biden appelle à interdire la vente de fusils d'assaut aux particuliers

Neuf jours après l'effroyable massacre de 19 enfants et deux enseignantes dans une école du Texas, Joe Biden a appelé jeudi à interdire la vente de fusils d'assaut et de chargeurs à haute capacité aux particuliers.

«Combien d'autres carnages sommes-nous prêts à accepter?», s'interroge Joe Biden. Le président américain a appelé jeudi à bannir la vente de fusils d'assaut aux particuliers. Il a martelé qu'au minimum, la limite d'âge pour acheter de telles armes, actuellement fixée à 18 ans, devrait être relevée à 21 ans.

Il a également demandé l'interdiction des chargeurs à grande capacité, le renforcement des vérifications des antécédents judiciaires ou psychologiques des potentiels acheteurs et le vote d'un texte obligeant les particuliers à garder leurs armes sous clé. «Depuis une vingtaine d'années, plus d'écoliers sont morts par armes à feu que le total de policiers et de soldats morts en service», a-t-il dit. «Réfléchissez-y.»

Obtenir le vote d'au moins dix sénateurs Républicains

L'enjeu pour Joe Biden est de trouver des mesures qui pourraient obtenir l'aval de dix sénateurs républicains, indispensable en raison de la majorité qualifiée au Sénat. Mais dans un pays où plus de 30% des adultes possèdent au moins une arme à feu, les conservateurs s'opposent vivement à toute mesure qui pourrait aller à l'encontre des droits «des citoyens respectueux de la loi».

Les discussions au Sénat tournent donc pour le moment autour de propositions limitées, comme la vérification des antécédents des acheteurs d'armes, ce que des associations réclament depuis des années.

En parallèle, des élus de la Chambre des représentants ont débattu jeudi sur un autre grand projet de loi qui interdirait comme l'a demandé Joe Biden la vente de fusils semi-automatiques aux moins de 21 ans et celle des chargeurs à grande capacité.

Néanmoins, ces mesures, qui seront soumises à un vote à la Chambre la semaine prochaine, ont déjà été qualifiées d'«inefficaces», «irréfléchies» et «anti-américaines» par un groupe de républicains. Il semble donc impossible qu'elles puissent être adoptées en l'état au Sénat.