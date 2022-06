Les images incroyables de la chute de deux ours en plein combat en Espagne (vidéo)

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre l’incroyable combat entre deux ours, dans la province de Palencia, en Espagne. Les deux bêtes ont malheureusement fini par chuter d’une falaise.

Une vidéo impressionnante, qui témoigne de la férocité du règne animal. Un vidéaste est parvenu à filmer le combat entre deux ours, un mâle et une femelle, au bord d’une falaise en Espagne, dans la province de Palencia. Le premier semblait vouloir s’en prendre à l’ourson de la seconde, qui a âprement défendu son petit.

Gracias a los autores del vídeo, Claudio Sordo Velasco y Carmen Ortega Fernández, que han autorizado su difusión a @jcyl a través de la cuenta oficial @naturalezacyl, podemos observar cómo tuvo lugar la pelea entre un oso macho y una hembra que protegía a su cría pic.twitter.com/vBW04kIaFl — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) June 7, 2022

Les deux plantigrades ont malheureusement fini par chuter du relief où ils se battaient. Ils ont heurté des rochers, montre la vidéo. Une issue fatale pour le mâle, qui a été tué. La femelle s’en est sortie, mais les autorités espagnoles n’avaient pas encore retrouvé sa trace en milieu de semaine et s’inquiétaient qu’elle ne soit pas parvenue à retrouver son ourson. D’autant qu’elle avait déjà perdu son deuxième nouveau-né il y a peu, tué peut-être par ce même ours ou par un autre, ont indiqué des spécialistes sur les réseaux sociaux.

Des attaques d'oursons fréquentes

«Il est fréquent que les mères doivent défendre leurs petits contre les attaques de mâles qui cherchent à les faire revenir en chaleur», a ainsi expliqué l’organisation Nature Castille-et-León. «Comme les autres animaux, l'ours a un instinct de reproduction. Il cherche des ourses avec leurs petits pour tuer les oursons, a de son côté précisé à l'AFP le président de la Fondation de l'ours brun, Guillermo Palomero. «L'ourse entre en chaleur deux ou trois jours plus tard, et cet ours infanticide peut s'accoupler avec elle et laisser ses gènes», a-t-il ajouté.

Le gouvernement régional a pour sa part fait savoir que «le personnel technique, les vétérinaires, les agents environnementaux, les protecteurs de l'environnement et les Patrouilles d'ours de la Fondation du patrimoine naturel», ainsi que des membres de la Garde civile, participent aux recherches pour retrouver la femelle ours et son petit.

Selon la Fondation de l’ours brun, 330 de ces plantigrades vivent en Espagne dans la cordillère Cantabrique et 70 dans les Pyrénées.