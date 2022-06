Le budget mondial pour l'armement nucléaire en hausse, avec 82,4 milliards de dollars dépensés en 2021

Le budget mondial pour l'armement nucléaire est en hausse, selon la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (Ican). Dans son dernier rapport, l'ONG dénonce un cercle vicieux.

Les puissances nucléaires investissent toujours plus pour moderniser leur arsenal atomique. Publié ce mardi 14 juin, un rapport de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (Ican) indique que ces dépenses ont augmenté de près de 9% en 2021, pour atteindre 82,4 milliards de dollars.

L'an dernier, les Etats-Unis ont à eux seuls déboursé 44,2 milliards de dollars pour leur programme nucléaire. La Chine, elle, y a consacré 11,7 milliards. Soit respectivement 12,7% et 10,4% de plus qu'en 2020. L'augmentation de ce budget est plus légère en Russie (8,6 milliards), en France (5,9 milliards) et au Royaume-Uni (6,8 milliards).

