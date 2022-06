Séisme en Afghanistan : au moins 920 morts

Au moins 920 personnes ont été tuées dans un séisme de magnitude 5,9 qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin.

«Des centaines de maisons ont été détruites et malheureusement 920 civils ont été tués et plus de 500 blessés», a déclaré le chef suprême du pays, Hibatullah Akhundzada dans un communiqué, ajoutant que le bilan allait probablement encore s'aggraver.

Le séisme, d'une magnitude 5,9, est survenu à une profondeur 10 km vers 01H30 mercredi, tout près de la frontière avec le Pakistan, selon l'Institut sismologique américain (USGS).

Un deuxième secousse de magnitude 4,5 a frappé quasiment au même endroit à la même heure, selon l'USGS.

D'après Yaqub Manzor, un chef tribal de Paktika, de nombreux blessés provenaient du district de Giyan, dans la province, et ont été transportés à l'hôpital par des ambulances et aussi des hélicoptères.

Une aide d'urgence fournie aux victimes

Sur Twitter, le porte-parole adjoint du gouvernement Bilal Karimi a informé que le Premier ministre, le mollah Mohammad Hassan Akhand, avait appelé à une aide d’urgence aux victimes de ce séisme dans les provinces touchées de Paktika et de Khost.

«Sous la présidence du mollah Mohammad Hassan Akhand, Premier ministre de l'Émirat islamique d'Afghanistan, une réunion spéciale s'est tenue à la Citadelle afin de fournir une aide d'urgence aux victimes du tremblement de terre de la nuit dernière dans les provinces de Paktika et de Khost», a-t-il écrit.

«Le Premier ministre d’Afghanistan a également chargé les agences compétentes de fournir une assistance telles que des matières premières alimentaires, des vêtements, des épices et autres nécessités aux victimes», a-t-il ajouté.

«Le Premier ministre d'Afghanistan a également chargé le Haut Conseil de l'État de se rendre dans les zones touchées et d'exprimer ses condoléances aux familles des victimes», a expliqué le porte-parole adjoint du gouvernement afghan.

Des photos et des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrent l’ampleur de la catastrophe. On y voit des maisons effondrées et un hélicoptère transportant les blessés.

صدها تن بر اثر وقوع #زلزله شدید در #افغانستان جان باختند pic.twitter.com/9hCRwoIrrW — خبرگزاری آناتولی (@aa_persian) June 22, 2022

وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث:



در زمین لرزه شب گذشته در بخش های از افغانستان ۹۲۰ تن جان باختند و بیش ۶۰۰ تن دیگر زخمی شدند.



بیشتر قربانیان باشنده گان پکتیکا هستند.#Afghanistan #paktika pic.twitter.com/VWdcZN2sqe — panjshir (@__panjshiri__) June 22, 2022