Le statut de candidat à l'Union européenne accordé à l'Ukraine et à la Moldavie

L'Ukraine et la Moldavie deviennent officiellement candidates à l’Union européenne, après une décision favorable des Vingt-Sept. Une résolution saluée par Kiev, alors que la guerre avec la Russie se poursuit.

«C'est un moment unique et historique dans les relations Ukraine-UE», s’est réjoui le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, en remerciant Charles Michel, le président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Selon lui, «l'avenir de l'Ukraine se trouve au sein de l'Union européenne».

De son côté, Emmanuel Macron a estimé qu’il s’agissait d’un «signal très fort vis-à-vis de la Russie», et a salué «un geste politique» fort de «l’Europe fort et unie», lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant a candidate status. It’s a unique and historical moment in - relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn

