Guerre en Ukraine : Nike se retire définitivement du marché russe et ne rouvrira pas ses magasins

La société américaine Nike a annoncé ce jeudi 23 juin qu'elle quitte définitivement le marché russe, et n’envisage pas de rouvrir ses magasins en Russie à l’avenir.

Fermeture définitive des magasins Nike en Russie. La société américaine, spécialisée dans les équipements sportifs, a annoncé ce jeudi quitter définitivement le marché russe. Les 116 boutiques du territoire avaient été fermées quelques jours à peine après le début de l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

«Par conséquent, Nike.com et l'application mobile Nike ne seront plus disponibles dans cette région. Les magasins Nike ont récemment fermé temporairement et ne rouvriront pas», a indiqué le groupe dans un message sur son site russe.

L’entreprise n’a pas donné plus de détail sur les raisons de ce retrait de Russie, mais a toutefois indiqué que «ces derniers temps», Nike n’avait pas pu garantir les livraisons des clients russes. Les commandes annulées seront remboursées, a précisé l’équipementier.

Le 25 mai, le groupe avait déjà annoncé la suspension de ses ventes dans des magasins partenaires en Russie et l'interruption de toutes ses collaborations avec des détaillants dans le pays, tout en indiquant continuer de payer ses employés. Moscou avait par ailleurs proféré des menaces envers toutes les entreprises étrangères qui décidaient de quitter le territoire russe sans respecter le droit du travail des salariés.

D’autres entreprises ont provoqué le courroux de Moscou en se retirant du marché russe, comme McDonald’s, qui a revendu ses restaurants à un investisseurs russe qui a commencé à relancer une nouvelle chaîne de fast-food en Russie depuis le mois de juin. L’enseigne suédoise d’ameublement Ikea a suivi le même chemin. Certains Russes ont par ailleurs appelé à boycotter toutes les marques qui ont mis en pause leurs activités en Russie, telles qu'Apple ou Chanel.