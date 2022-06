Affaire Epstein : Ghislaine Maxwell condamnée à 20 ans de prison

L'ex-mondaine Ghislaine Maxwell, reconnue coupable fin 2021 à New York (Etats-Unis) de trafic sexuel de mineures pour le compte du financier décédé Jeffrey Epstein, a été condamnée ce mardi à vingt ans de prison.

«La peine prononcée aujourd'hui rend Ghislaine Maxwell responsable d'avoir commis des crimes odieux contre des enfants. Cela envoie un message fort : personne n'est au-dessus des lois et il n'est jamais trop tard pour la justice», a souligné dans un communiqué Damian Williams, procureur fédéral du tribunal de Manhattan, où la juge Alison Nathan a rendu son jugement.

Le tribunal fédéral de Manhattan a ainsi répondu favorablement à la demande de clémence faite six jours plus tôt par les avocats de Ghislaine Maxwell. L'accusée âgée de 60 ans, qui encourait jusqu'à cinquante-cinq années de réclusion criminelle, réclamait que le juge n'aille pas au-delà d'une peine de vingt ans de prison.

Un «manque total de remords»

Ghislaine Maxwell, qui a la triple nationalité britannique, américaine et française, a fait preuve d'un «manque total de remords» pour ses crimes sexuels, a écrit le procureur fédéral américain Damian Williams, estimant qu'elle a tenté durant son procès entre novembre et décembre derniers de se départir de sa «responsabilité».

Née et élevée dans un milieu hyper privilégié au Royaume-Uni, ancienne figure de la jet-set internationale en France et aux Etats-Unis, Ghislaine Maxwell avait dit via ses avocats avoir «eu une enfance difficile, traumatisante, avec un père autoritaire, narcissique et exigeant».

Elle aurait été ainsi «rendue vulnérable face à Epstein, qu'elle a rencontré juste après la mort de son père, la plus grave erreur de sa vie».

Pour rappel, Ghislaine Mawxell et Jeffrey Epstein formèrent un couple et furent ensuite collaborateurs et complices pendant trente ans.