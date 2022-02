Affaire Epstein : l'ancien agent de mannequins Jean-Luc Brunel retrouvé mort en prison

Accusé de viols sur plusieurs mannequins, Jean-Luc Brunel, un proche du milliardaire américain décédé Jeffrey Epstein, a été retrouvé pendu dans la nuit de vendredi à samedi. Son corps a été découvert dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris, selon une source proche du dossier.

Le parquet de Paris a indiqué qu'une enquête en recherche des causes de la mort avait été ouverte et a été confiée au 3e district de police judiciaire. Jean-Luc Brunel avait été interpellé en décembre 2020 à l'aéroport Charles-de-Gaulle alors qu'il s'apprêtait à partir pour Dakar. Il avait été incarcéré après sa mise en examen pour «viols sur mineur de plus de 15 ans» et «harcèlement sexuel» auprès de plusieurs anciens top models. Des faits qu'il contestait. Il avait à nouveau été mis en examen fin juin 2021 pour une autre affaire de «viol sur mineur de plus de 15 ans».

Âgé de 76 ans au moment de son décès, il avait en outre été placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté pour les faits de «traite des êtres humains aggravée au préjudice de victimes mineures aux fins d'exploitation sexuelle».

«Sa détresse était celle d’un homme de 75 ans broyé par un système médiatico-judiciaire sur lequel il serait temps de s’interroger. Jean-Luc Brunel n’a cessé de clamer son innocence. Il a multiplié ses efforts pour en faire la preuve», ont fait savoir ce samedi ses avocats, Mathias Chichportich, Marianne Abgrall et Christophe Ingrain.

un proche de jeffrey Epstein

Dans le cadre de l'affaire Epstein, Jean-Luc Brunel a été accusé d'avoir joué le rabatteur pour l'ancien milliardaire. Il aurait fait miroiter une carrière dans le mannequinat à de jeunes filles de milieux modestes. Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé dans sa prison new-yorkaise début août 2019, avait été inculpé en juillet 2019 aux Etats-Unis pour l'organisation, entre 2002 à 2005 au moins, d'un réseau de jeunes filles exploitées sexuellement.

Jean-Luc Brunel s'était principalement fait connaître dans les années 1970-1980 en fondant en 1978 la prestigieuse agence Karin Models, avant de lancer MC2 Model Management aux Etats-Unis.