Avec sa vidéo sur le G7, Emmanuel Macron agace les réseaux sociaux

Dans une vidéo pour promouvoir le G7, qui s’est tenu du 26 au 28 juin en Bavière, Emmanuel Macron se met en scène et fait réagir sur les réseaux sociaux.

«Comment ca va en Inde ?», «Il faut que l’on arrive à limiter l’inflation», ou encore «nous, nous continuerons de sanctionner la Russie» sont les phrases prononcées par Emmanuel Macron dans une vidéo intitulée «G7 uni pour agir». La vidéo, d’environ 3 minutes, met en scène le Président de la République lors du G7, provoquant ainsi des moqueries chez les internautes.

Parmi les réactions, on peut lire sur Twitter : «Le mec c'est devenu une télé réalité», «Ptdr macron va bientôt nous sortir un son pour cette été !», «Y'en a marre des mises en scène » et «La RÉPUBLIQUE tiktok».

Un G7 uni pour agir. pic.twitter.com/0XkJwe3tB0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 1, 2022

Guerre en Ukraine et pétrole

Pour rappel, l’organisation de ce G7 était notamment pour montrer que les Chefs d’Etat étaient unis contre Moscou. Les alliés ont notamment promis de fournir un soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique et de rester aux côtés de l’Ukraine. L’aide financière débloquée pour ce pays en 2022 atteint désormais 29,5 milliards de dollars. Kiev devrait aussi recevoir de nouveaux armements, notamment des missiles antiaériens américains sophistiqués.

L’inflation et notamment la hausse du prix du pétrole a également été abordée. Ainsi, les pays présents prévoient également de «travailler» à un plafonnement du prix du pétrole russe et d’imposer une interdiction de l’importation d’or russe. Pour contrôler le prix de l’or noir vendu par la Russie, les sept pays «envisagent une série d’approches», y compris «une éventuelle interdiction de tous les services qui permettent le transport maritime du pétrole brut et des produits pétroliers russes», à moins que le pétrole ne soit acheté en dessous du plafond qui serait fixé.

Investissement sur le gaz

Concernant l’énergie, les dirigeants des pays se sont engagés à mettre fin, d’ici à la fin de 2022, à tout nouveau soutien public direct au secteur international de l’énergie à base de combustibles fossiles non exploités.

Toutefois, face à la ruée sur les sources d’énergie alternatives pour s’émanciper des combustibles fossiles russes, le G7 a convenu que des investissements publics pouvaient être réalisés dans le secteur du gaz «à titre de réponse provisoire».