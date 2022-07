Danemark : des coups de feu dans un centre commercial à Copenhague, plusieurs victimes et un suspect arrêté

Plusieurs personnes ont été touchées au centre commercial Fields Mall à Copenhague (Danemark). La police appelle les personnes présentes sur place de se mettre à l'écart. Un suspect arrêté.

Une fusillade a éclaté dans le centre commercial Fields Mall à Copenhague ce dimanche 3 juillet faisant plusieurs victimes d’après la police danoise.

«Nous sommes présents, des coups de feu ont été tirés et plusieurs personnes ont été touchées. Nous travaillons sur place. Les gens dans les champs doivent rester et attendre la police. Toutes les autres personnes doivent rester à l’écart», a écrit sur Twitter la police de Copenhague.

Lorsque les premiers coups de feu ont été entendus, plus d'une centaine de personnes se sont ruées à l'extérieur de la galerie commerciale, selon des témoins cités par les médias danois.

Breaking: Police confirm that multiple people were shot at Field’s Mall in Copenhagen, Denmark. Harry Styles is expected to perform in a nearby arena later tonight. pic.twitter.com/F7pcaoB7Hp

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 3, 2022