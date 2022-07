Allemagne : un an après les inondations meurtrières de juillet 2021, le pays se recueille

Les inondations meurtrières des 14 et 15 juillet 2021 en Europe ont laissé des séquelles en Allemagne. Une cérémonie commémorative a lieu ce jeudi dans les villes les plus touchées, en présence des dirigeants allemands.

Un an après les inondations meurtrières en Europe, l'Allemagne, pays le plus touché, organise des cérémonies en hommage aux victimes ce jeudi. Les 14 et 15 juillet 2021, des pluies diluviennes s’étaient abattues dans l’ouest du pays, principalement dans les Länder de Rhénanie du Nord-Westphalie et Rhénanie-Palatinat. Plus de 180 personnes sont décédées et 800 autres blessées.

Frank-Walter Steinmeier, le président fédéral d’Allemagne, et Olaf Scholz, le Chancelier participeront aux commémorations dans la commune d’Altenahr, la principale ville de la région. Des cérémonies sont également organisés dans de nombreuses communes touchées par les inondations.

Le bilan, non définitif, des dégâts en Allemagne est chiffré à plus de 30 milliards d'euros. Les inondations ont détruit de nombreuses voies ferrées, routes, ponts, pylônes de téléphonie mobile et, dans de nombreux endroits, l'approvisionnement en gaz, en électricité et en eau.

Renforcer les dispositifs d'alerte

Si les services météorologiques allemands avaient anticipé les averses et le risque de crue, la population n’avait visiblement pas été suffisamment mise en garde, ce qui explique que de nombreux habitants n’ont pas évacué les régions touchées. La population «a eu l'impression qu'il s'agissait de grosses pluies» mais «leur ampleur n'a pas été communiquée» assez clairement, avait estimé un responsable allemand après les crues.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour «homicide par négligence» visant notamment le chef de l'arrondissement d'Ahrweiler (ouest).

L’Allemagne envisage d’autoriser l’envoi d’alerte par SMS pour prévenir les habitants des risques, et souhaite remettre en fonction son système de prévention par sirènes dont beaucoup avaient été démantelées ces dernières années, faute d'entretien.