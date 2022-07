Etats-Unis : la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez arrêtée lors d'une manifestation pour le droit à l'avortement

Alexandria Ocasio-Cortez, parlementaire démocrate américaine, a été arrêtée par la police ce mardi 19 juillet 2022 lors d’une manifestation à Washington D.C. pour le droit à l’avortement.

Coup dur pour les défenseurs du droit à l'avortement. Dix-sept parlementaires américains dont Alexandria Ocasio-Cortez ont été arrêtés ce mardi 19 juillet lors d’une manifestation pour défendre le droit à l’avortement à Washington D.C., a annoncé la police du Capitole sur Twitter.

«Nous avons arrêté 35 personnes, dont 17 membres du Congrès». Ces arrestations ont eu lieu après trois sommations car «certains des manifestants refusaient de quitter la rue» où se déroulait le rassemblement, entre le Capitole et la Cour suprême.

Ilhan Omar, élue démocrate, était aussi présente lors de cette manifestation, et a également été arrêtée par la police. Par la suite, elle s’est exprimée sur Twitter et dit avoir été arrêtée lors d’une «action de désobéissance civile». «Je ferai tout ce que je pourrai pour sonner l’alerte sur l’assaut visant nos droits reproductifs» a-t-elle continué.

Today I was arrested while participating in a civil disobedience action with my fellow Members of Congress outside the Supreme Court.





I will continue to do everything in my power to raise the alarm about the assault on our reproductive rights! pic.twitter.com/rpFYOGBDf4

— Ilhan Omar (@IlhanMN) July 19, 2022