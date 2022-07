La Syrie rompt ses relations diplomatique avec l'Ukraine

Mercredi, la Syrie a annoncé qu'elle rompait ses relations diplomatiques avec l'Ukraine conformément au principe de réciprocité. Le gouvernement ukrainien avait en effet mis un terme à ces relations dès la fin juin, après la reconnaissance par Damas de l'indépendance des républiques séparatistes prorusses de Donetsk et Louhansk.

L'agence de presse officielle Sana, citant une source au ministère des affaires étrangères syrien avait déclaré que la «République arabe syrienne avait décidé de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine, conformément au principe de réciprocité et en réponse à la décision du gouvernement Ukrainien».

Le 29 juin, Volodimyr Zelenski, le président ukrainien, avait annoncé mettre fin aux relations diplomatique avec la Syrie, après la reconnaissance par Damas de l'indépendance des deux républiques séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, auxquelles Moscou avait apporté son soutien en 2014. «Il n'y aura plus de relations entre l'Ukraine et la Syrie», avait alors déclaré M. Zelensky.

La Syrie était devenue le premier pays étranger à reconnaître l'indépendance de ces deux républiques séparatistes. Jusqu'à présent seul Moscou l'avait fait, quelques jours avant d'envahir le territoire ukrainien.

Un soutien de longue date

Cependant, c'est loin d'être la première fois que la Syrie exprime son soutien à des territoires que la Russie reconnaît comme indépendants. En effet, en 2018, Damas avait reconnu l'indépendance des régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du sud, en Géorgie.

Bien que la Russie et la Syrie soient des alliés de longue date, leurs relations diplomatiques se sont considérablement renforcées à cause de la guerre civile syrienne et de l'intervention russe dans le pays qui a suivi en 2015.

L'intervention de la Russie en Syrie avait un intérêt stratégique très important, puisque cette dernière est le seul allié de la Russie en mer méditerranée. Il est également le seul à accueillir en permanence la flotte militaire russe, dans son port de Tartous.