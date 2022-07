Sri Lanka : Ranil Wickremesinghe élu président

Ranil Wickremesinghe, président par intérim du Sri Lanka, a été élu mercredi président à une écrasante majorité par le Parlement. Il succède à Gotabaya Rajapaksa, qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui son pays.

Premier ministre depuis mai 2022 et président par intérim depuis le 15 juillet, Ranil Wickremesinghe a été élu président du Sri Lanka par le Parlement.

Il succède à Gotabaya Rajapaksa, qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui son pays en proie à d'immenses manifestations anti-gouvernementales.

«Nos divisions sont maintenant terminées»

Selon les résultats officiels, Ranil Wickremesinghe, qui a été six fois Premier ministre, a remporté 134 voix, contre 82 pour son principal adversaire, Dullas Alahapperuma et seulement trois pour le candidat de gauche Anura Dissanayake.

«Nos divisions sont maintenant terminées», a déclaré après son élection le nouveau président, pourtant très contesté par les manifestants.

Le Sri Lanka traverse depuis des mois une crise politique et économique grave. Le pays est en défaut de paiement de sa dette extérieure et subit des pénuries alimentaires et de médicaments.