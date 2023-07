Visite d'Emmanuel Macron au Sri Lanka : une première pour un président français

Emmanuel Macron est attendu au Sri Lanka, dans la nuit de ce vendredi à samedi, pour rencontrer le président Ranil Wickremesinghe. Une grande première pour un président français.

Une visite historique. Après avoir effectué un déplacement officiel, ce jeudi 27 juillet, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le président de la République est attendu au Sri Lanka, dans la nuit de vendredi à samedi, pour rencontrer le président du pays, Ranil Wickremesinghe. C’est la première fois qu’un président français se rend sur place.

Alors qu’Emmanuel Macron termine sa tournée officielle dans le Pacifique, le chef de l'Etat souhaite «approfondir les relations bilatérales et d’évoquer les défis régionaux et internationaux entre la France et le Sri Lanka», a fait savoir l’Élysée.

Une île en crise

Ce déplacement, qui n’avait pas été annoncé en amont, intervient alors que le Sri Lanka est en proie à une profonde crise économique et politique. En effet, cette petite île au large de l’Inde, neuf fois plus petite que la France et peuplée d’environ 22 millions d’habitants, vient de connaître la prise de pouvoir de son président, il y a un an, après la fuite de son prédécesseur en raison d’une grave crise sociale.

En raison d’une grave récession économique, le pays a connu sa plus grande crise sociale depuis son indépendance, marquée par des manifestations de très grande ampleur. Aidé par le Fonds monétaire international (FMI) le Sri Lanka tente depuis de se remettre sur pied, même si le pays devrait rester en faillite jusqu’en 2026.

L'Inde et la Chine en guerre d'influence

Par ailleurs, le pays fait également face à une situation géopolitique complexe, avec deux puissances rivales (la Chine et l’Inde) qui tentent d’imposer leur influence. Pékin est le principal créancier du pays, tandis que l’Inde essaye de s’implanter durablement dans le pays via des projets d’investissements massifs dans ses infrastructures.

Enfin, l’Inde redoute que Pékin n’utilise un projet de requalification des sols, à 1,4 milliard de dollars, près du port de Colombo (le plus grand investissement étranger jamais réalisé dans le pays) pour établir un poste d’écoutes et de surveillance.

Situé à mi-chemin de la principale route marchande internationale entre l’Europe et l’Asie de l’Est, le pays occupe ainsi une position stratégique et les ports de Colombo et Hambantota sont les seuls en eaux profondes entre Dubaï et Singapour.