Guerre en Ukraine : l'accord signé, l'exportation des céréales ukrainiennes va pouvoir reprendre

L'Ukraine et la Russie viennent de signer, ce vendredi 22 juillet, un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire, avec l'aide de la Turquie et de l'Onu, lors d'une cérémonie historique entre pays en guerre.

Un accord difficilement arraché. Alors que les exportations de céréales avaient été largement réduites depuis le début de la Guerre en Ukraine, envahie par la Russie, les deux pays – qui représentent 30 % du commerce mondial de blé à eux deux – ont fini par trouver un accord ce vendredi.

Négocié depuis avril sous l'impulsion du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, cet accord doit considérablement soulager l'ensemble des pays dépendants des marchés russe et ukrainien, à l'instar de l'Angleterre ou de la France.

A tel point que le patron de l'Onu s'est déplacé en personne au palais de Dolmabahçe, à Istanbul, pour assister à la signature de cet accord, non sans remercier au passage la Russie et l'Ukraine, capables de «surmonter leurs divergences pour faire place à une initiative au service de tous».

L'accord sera valable pendant «120 jours», soit quatre mois, le temps de sortir les quelque 25 millions de tonnes entassées dans les silos d'Ukraine alors qu'une nouvelle récolte approche.

Une grande victoire, alors que 47 millions de personnes supplémentaires sont exposées à «une faim aiguë» depuis le début de la guerre, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).

Et António Guterres a témoigné du caractère «sans précédent» de cet accord conclu entre deux pays en guerre, il a toutefois appuyé sur l'importance que celui-ci soit «pleinement mis en œuvre».

