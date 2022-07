Joe Biden, positif au Covid-19, va de mieux en mieux

Atteint du Covid-19, le président américain Joe Biden va de mieux en mieux, selon la Maison Blanche.

Joe Biden se rétablit. L'état du président des Etats-Unis, positif au Covid-19 depuis ce 21 juillet, s'améliore.

«Son symptôme le plus important est désormais un mal de gorge», a indiqué le Dr Kevin O'Connor, son médecin personnel, dans une lettre partagée par la Maison Blanche. Il y voit un signe «encourageant».

Last night, President Biden completed his second full day of Paxlovid. His symptoms continue to improve.





A letter from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President, on these updates: pic.twitter.com/8VqHSizP2y

— The White House (@WhiteHouse) July 23, 2022