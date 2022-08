L’actrice Nichelle Nichols, star de la série «Star Trek», est morte

Star de la célèbre série Star Trek, l’actrice Nichelle Nichols est décédée le week-end dernier à l’âge de 89 ans.

L'actrice Nichelle Nichols, connue pour son rôle pionnier de haut gradé dans la série culte Star Trek, est morte dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 89 ans, a annoncé dimanche sa famille dans un communiqué.

«La nuit dernière, ma mère Nichelle Nichols est décédée de causes naturelles, a indiqué son fils Kyle sur le site officiel de l'actrice, uhura.com. Sa vie a été bien vécue et a été un modèle pour nous tous».

«Mon coeur est lourd, a tweeté une autre figure de la série, George Takei. Mes yeux brillent comme les étoiles auprès desquelles tu reposes désormais, ma chère amie».

I shall have more to say about the trailblazing, incomparable Nichelle Nichols, who shared the bridge with us as Lt. Uhura of the USS Enterprise, and who passed today at age 89. For today, my heart is heavy, my eyes shining like the stars you now rest among, my dearest friend.

— George Takei (@GeorgeTakei) July 31, 2022