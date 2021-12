William Shatner : l’expédition spatiale de l'acteur de Star Trek relatée dans un documentaire

Le voyage dans l’espace de l’acteur de la série culte Star Trek, William Shatner, va faire l’objet d’un documentaire.

Amazon Prime Video prépare un programme d'une heure intitulé « Shatner in Space », qui relatera l’expédition de 10 minutes en orbite qu’a vécue l’acteur le 12 octobre dernier, en prenant place à bord d’une capsule Blue Origin. William Shatner était ainsi devenu à 90 ans la personne la plus âgée à s'être rendue aux frontières de l'espace, où il a, dit-il, vécu « l'expérience la plus intense » de sa vie.

« Ce que vous m'avez donné est l'expérience la plus intense que je puisse imaginer. Je suis tellement ému par ce qui vient de se passer. C'est extraordinaire », avait-il déclaré en sortant de la capsule à Jeff Bezos, milliardaire fondateur d'Amazon et de Blue Origin.

La capsule avait dépassé la ligne de Karman qui marque, à 100 km d'altitude, la frontière de l'espace selon la convention internationale. Trois autres passagers se trouvaient à bord : deux entrepreneurs ayant payé pour le voyage, et une responsable de Blue Origin. Ils n’avaient passé que quelques minutes dans l'espace avant que la capsule ne retombe sur Terre, freinée par des parachutes.

Le film « Shatner in Space » reviendra sur le voyage et sa préparation ainsi que l'après, rapporte le magazine Variety. Il sera disponible dès le 15 décembre aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour l’heure, aucune date n’a été dévoilée pour la France.

