Taïwan «déterminé» à se défendre contre les menaces chinoises

Le ministère de la Défense taïwanais a affirmé mardi être «déterminé, capable et confiant» qu'il pourra protéger l'île contre les menaces accrues de la Chine, sur fond de visite potentielle de la présidente de la Chambre des représentant américaine Nancy Pelosi à Taïwan.

Face à la perpétuelle menace d’annexion par la Chine, Taïwan a déclaré que l’île était prête à se défendre en cas d’attaque. Cette intervention fait suite à la position de Pékin, qui voit d’un mauvais œil une éventuelle visite sur place de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine.

«Nous préparons méticuleusement plusieurs plans et les troupes adéquates seront déployées pour répondre (...) à la menace posée par l'ennemi», a assuré le ministère de la Défense taïwanais dans un communiqué.

Les relations entre la Chine et Taïwan sont tendues depuis leur séparation de facto en 1949, et provoquent des passes d'armes récurrentes entre Pékin et Washington.

«ne pas jouer avec le feu»

Les tensions se sont accrues en 2016 quand Tsai Ing-wen, issue d'un parti favorable à l'indépendance, est devenue présidente. Pékin avait alors suspendu toute communication avec Taïwan, le nouveau gouvernement n'ayant pas reconnu le concept d'«une seule Chine».

En 2017, le président américain Donald Trump avait autorisé une importante vente d'armes à Taïwan. L'année suivante, les Etats-Unis avaient adopté une loi renforçant leurs liens avec Taïwan.

En 2019, le président chinois Xi Jinping avait affirmé qu'il ne renoncerait pas à la force pour récupérer Taïwan, avant d’avertir Washington de «ne pas jouer avec le feu» après une nouvelle vente d'armes à l'État insulaire. Plusieurs autres contrats d'armes ont depuis été conclus.

Jinping demande à l'armée de «se préparer à la guerre»

En janvier 2020, Tsai Ing-wen, réélue, avait alors affirmé que Taïwan était «un pays en tant que tel». Début octobre 2021, Xi Jinping avait demandé à l'armée chnoise de «se préparer à la guerre».

En réponse, le président américain Joe Biden avait indiqué, le 22 octobre, que les Etats-Unis étaient prêts à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque par la Chine. Dans la foulée, la Maison Blanche avait toutefois souligné que sa politique «d'ambiguïté stratégique» à l'égard de Taïwan restait inchangée.

Le 27 octobre, la Chine rejettait une proposition américaine d'accorder à Taïwan une «participation significative» à l'ONU.

Le lendemain, la présidente de Taïwan reconnaîssait publiquement, une première depuis 1979, la présence de troupes américaines sur son sol.