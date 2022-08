Thaïlande : quatorze morts dans l'incendie d'une boîte de nuit

Quatorze personnes sont décédées dans l'incendie d'une boîte de nuit thaïlandaise, près de la ville de Pattaya, dans la nuit du 4 au 5 août.

L'incendie d'une discothèque thaïlandaise a provoqué la mort de 14 personnes - au lieu des 13 annoncées plus tôt par les autorités - dans la nuit du 4 au 5 août. Les faits se sont produits au Moutain B, un établissement proche de la ville touristique de Pattaya. De nombreuses vidéos du feu ont été relayées, dont une sur Twitter, par le journal Transcontinental Times.

Fire breaks out at a nightclub in Thailand





13 people killed , 41 injured in the fire#Thailand #Nightclub #Fire pic.twitter.com/A2o2a6b3un — Transcontinental Times (@Transctimes) August 5, 2022

Selon le bilan actualisé des secours, quatre femmes et dix hommes sont décédés. Ils étaient âgés entre 17 et 49 ans, tous thaïlandais. 40 autres personnes sont blessées, dont plus d'une dizaine dans un état grave. Il s'agit de l'un des drames les plus meurtriers dans le pays depuis 2009.

L'incendie s'est déclaré vers 1h du matin, et a été contenu aux environs de 4h. La présence sur les murs de mousse acoustique, censée isoler le bâtiment des bruits extérieurs, a favorisé la propagation du feu et a compliqué la tâche des pompiers, ont indiqué les secouristes dans un communiqué.

«J'ai demandé la nuit dernière aux agences concernées de mener une enquête et d'accélérer les compensations et le soutien aux victimes», a réagi le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-O-Cha. «Nous allons devoir muscler les standards pour les commerçants et les autorités.»

Le ministre de l'Intérieur, Anupong Paochinda, a indiqué aux journalistes que le Moutain B opérait comme un lieu de divertissement «sans autorisation».

Les règles élémentaires de sécurité sont fréquemment ignorées en Thaïlande. Le pays a récemment facilité les conditions d'entrée pour relancer le tourisme, au point mort durant la pandémie de coronavirus.

Lors du réveillon du 1er janvier 2009, un incendie dans une discothèque de Bangkok avait fait 67 morts, dont trois Singapouriens, un Japonais et un Birman.