L’Allemagne va adopter pour 10 milliards d’euros de mesures fiscales pour pallier l’envolée des prix

Le ministre allemand des Finances a dévoilé ce mercredi 10 août un projet de mesures fiscales, chiffrées à 10 milliards d’euros, pour atténuer les effets de l’inflation sur la population.

Face à l’inflation galopante, l'Allemagne va modifier ses barèmes d’imposition. Christian Lindner, le ministre allemand des Finances, a annoncé ce mercredi une série de mesures pour diminuer les effets de la hausse généralisée des prix sur les ménages.

Plutôt que de réduire les impôts, le gouvernement allemand prévoit de modifier ses barèmes d’imposition, et plus précisément, de relever le niveau à partir duquel le taux maximal d'imposition sur le revenu de 42% s'applique. Le ministère souhaite éviter «l’effet multiplicateur», selon lequel une personne ayant obtenu une augmentation de salaire pour faire face à l’inflation se retrouve à payer plus d’impôts qu’avant. Le taux d'imposition maximal, qui s'applique actuellement à partir de 58.597 euros de revenu fiscal, passera à 61.972 euros l'année prochaine et à 63.515 euros en 2023, selon la Deutsche Welle.

Si rien n'est fait, quelque 48 millions de personnes vont subir une augmentation d'impôts à partir de janvier 2023 en raison de ce phénomène, a indiqué le ministre des Finances.

Autre mesure que le gouvernement allemand souhaite mettre en place : l’augmentation des allocations familiales pour les deux premiers enfants de huit euros par mois, et davantage pour les familles nombreuses.

grave Crise énergétique

Un nouveau paquet de mesures chiffrées à 10 milliards d’euros. Le gouvernement allemand a par ailleurs déjà adopté des mesures d'un montant total de 30 milliards d'euros pour soutenir le pouvoir d'achat, notamment des mesures temporaires pour alléger la facture énergétique des ménages comme un «rabais à la pompe» et un «ticket à 9 euros» par mois valable dans tous les transports publics hors lignes à grande vitesse jusqu'à fin août.

L'inflation a atteint 7,5% sur un an en juillet, en recul par rapport à juin mais elle se situe toujours à un très haut niveau en raison de la guerre en Ukraine. Les prochains mois s’annoncent d’ores et déjà compliqués, en raison de la crise énergétique, et les factures d’électricité risquent de s’envoler dans quelques mois. Le ministère de l’économie allemand a déjà prévu que l’hiver sera «difficile».

Berlin table sur une hausse de 2,2% du Produit intérieur brut (PIB) allemand cette année mais la Bundesbank, la banque centrale, se montre plus prudente avec une estimation de 1,9%.