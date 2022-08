Etats-Unis : l'auteur britannique Salman Rushdie placé sous assistance respiratoire après avoir été poignardé dans l'Etat de New York

L'écrivain Salman Rushdie, menacé de mort depuis la fin des années 1980, a été poignardé ce vendredi 12 août, dans l'Etat de New York. A l'hôpital, l'auteur a été placé sous respirateur artificiel, il pourrait perdre un oeil.

L'auteur britannique Salman Rushdie devait donner une conférence, ce vendredi à l'Institut Chautauqua, dans l'Etat de New York (Etats-Unis), lorsque, vers 11h (15h GMT), un «suspect s'est précipité sur la scène (d'un amphithéâtre)» et l'a attaqué, lui et «un intervieweur», explique la police de l'Etat de New York dans un communiqué.

«Les nouvelles ne sont pas bonnes», a déclaré quelques heures après l'attaque l'agent de l'écrivain britannique, Andrew Wylie. «Salman va probablement perdre un oeil; les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie», a-t-il détaillé tou en précisant que l'écrivain avait été placé sous respirateur artificiel.

Une brève vidéo des faits a été publiée sur Twitter par des témoins présents dans l'amphithéâtre. On peut voir plusieurs personnes accourir sur l'estrade afin de porter secours à quelqu'un que l'on aperçoit, allongé sur le sol. La salle a alors été évacuée.

Author #SalmanRushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western #NewYork.



