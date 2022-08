Salman Rushdie : ce que l'on sait du suspect qui a poignardé l'auteur britannique

Salman Rushdie visé par une fatwa de l’ayatollah iranien Ruhollah Khomeyni en 1989, après la publication de ses «Versets sataniques», a été poignardé vendredi 12 août alors qu'il s’apprêtait à prendre la parole lors d’une conférence dans l’Etat de New York, aux Etats-Unis. Quelques heures après l'attaque, le profil de l'agresseur se précise.

Les premiers éléments. Quelques heures après l'attaque de l'auteur britannique Salman Rushdie ce vendredi dans l'Etat de New York, le profil de l'agresseur se précise. Voici ce que l'on sait sur le suspect au lendemain des faits.

L’agresseur, identifié par la police, est originaire de l’Etat voisin du New Jersey. Après l'agression, il a été aussitôt arrêté et placé en détention.

"He is still currently undergoing surgery."





