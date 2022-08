Etats-Unis : l'auteur britannique Salman Rushdie «sur la voie du rétablissement», sa famille «soulagée»

L'écrivain Salman Rushdie, menacé de mort depuis la fin des années 1980, a été poignardé ce vendredi 12 août, dans l'État de New York. Ce dimanche son agent a affirmé qu’il était désormais sur «la voie du rétablissement» et sa famille a rassuré sur son état de santé.

La famille de Salman Rushdie a déclaré ce dimanche qu’elle était «extrêmement soulagée» que l'écrivain britannique ne soit plus sous assistance respiratoire et a assuré que son sens de l'humour restait «intact» malgré la gravité de ses blessures.

«Mon père est toujours dans un état critique à l'hôpital et reçoit un traitement intensif et continu», a indiqué son fils Zafar Rushdie, dans un tweet présenté comme posté au nom de la famille.

«Nous sommes extrêmement soulagés qu'hier (samedi), il ait été débranché du respirateur et de l'apport en oxygène et qu'il ait pu dire quelques mots», a-t-il ajouté.

«Bien que ses blessures soient graves et de nature à changer sa vie, son habituel sens de l'humour vif et provocateur reste intact», a poursuivi Zafar Rushdie, qui dirige une agence de relations publiques basée à Londres.

Il a remercié les membres du public qui sont venus défendre l'auteur lors de l'attaque, ainsi que les agents de police et soignants qui lui ont porté assistance.

D’abord inquiétant, l’état de santé de Salman Rushdie suscitait plus d’optimisme ce dimanche après les déclarations ce dimanche de son agent, Andrew Wylie. Vendredi, l’auteur britannique avait été poignardé une dizaine de fois par un jeune Américain d'origine libanaise, en marge d'une conférence dans le nord des Etats-Unis.

Ce dimanche, il n'est plus sous assistance respiratoire et «la voie du rétablissement a commencé», a indiqué Andrew Wylie dans un communiqué transmis notamment au Washington Post.

«Les blessures sont graves, mais son état évolue dans la bonne direction», a ajouté l'agent de l'auteur des «Versets sataniques» poignardé vendredi au centre culturel de Chautauqua (État de New York) au cou et à l'abdomen.

Une brève vidéo des faits a été publiée sur Twitter par des témoins présents dans l'amphithéâtre. On peut voir plusieurs personnes accourir sur l'estrade afin de porter secours à quelqu'un que l'on aperçoit, allongé sur le sol. La salle a alors été évacuée.

Author #SalmanRushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western #NewYork.



A man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. pic.twitter.com/970Etpl3fL

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022