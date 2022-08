Salman Rushdie poignardé : l'Iran dément «catégoriquement» tout lien avec l'assaillant de l'auteur

L'Iran a déclaré ce lundi 15 août démentir «catégoriquement» tout lien avec l'assaillant de Salman Rushdie, qui vendredi a poignardé l'auteur britannique lors d'une conférence dans l'Etat de New York.

Menacé de mort depuis une fatwa de l'Iran de 1989 après la publication de son livre «Les versets sataniques», Salman Rushdie a été poignardé une dizaine de fois vendredi dans l'Etat de New York. Ce lundi, l'Iran a démenti «catégoriquement» tout lien avec l'assaillant.

«Personne n'a le droit d'accuser la République islamique d'Iran», a affirmé Nasser Kanani, porte-parole du ministère des Affaires Etrangères dans la première réaction officielle de ce pays après l'attaque.

«Salman Rushdie s'est exposé à la colère et à la rage des gens»

«Dans cette attaque, seuls Salman Rushdie et ses partisans mériteraient d'être blâmés et même condamnés», a-t-il souligné lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran.«En insultant les choses sacrées de l'islam et en franchissant les lignes rouges de plus d'un milliard et demi de musulmans et de tous les adeptes des religions divines, Salman Rushdie s'est exposé à la colère et à la rage des gens», a-t-il ajouté.

Vendredi, Salman Rushdie a été attaqué par un individu alors qu’il devait donner une conférence, au centre Chautauqua, dans l'Etat de New York (Etats-Unis). Rapidement interpellé, son agresseur a été présenté samedi devant un juge du comté et a plaidé «non coupable» de tentative de meurtre malgré la préméditation de son geste reconnue par les procureurs. Originaire du New Jersey, il doit comparaître à nouveau au tribunal le 19 août prochain.

Pour rappel, Salman Rushdie est visé par une fatwa de l’ayatollah iranien Ruhollah Khomeyni depuis 1989, date à laquelle il a publié son œuvre controversé nommé «Les versets sataniques».