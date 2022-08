Etats-Unis : une adolescente de 16 ans jugée «pas assez mature» pour avorter, des élues s'indignent

En Floride, la justice a refusé la demande d'avortement d'une jeune fille de 16 ans sous prétexte qu'elle n'était «pas assez mature». La décision a provoqué un tollé.

Indignées, plusieurs élues américaines ont dénoncé, ce mercredi, une véritable «guerre faite aux femmes». Elles réagissaient alors à une décision de la cour d'appel de Floride, statuant qu'une adolescente de 16 ans, dont les parents sont décédés, n'était «pas assez mature» pour avorter.

«Dans quel monde une personne de 16 ans est trop immature pour se faire avorter mais assez mature pour porter et élever un enfant ?», s'est interrogée l'élue démocrate de l'Ohio, Joyce Beatty, sur Twitter. Une prise de position soutenue par plusieurs de ses collègues, à l'image de Bonnie Watson Coleman, du New Jersey et Katherine Clark, du Massachussets.

In what world is a 16 year old too immature to receive an abortion but mature enough to commit to carrying and raising a child?





MAGA-Republicans haven't wasted any time weaponizing the loss of Roe against women and girls everywhere.

