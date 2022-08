Finlande : des vidéos de la Première ministre en train de faire la fête font polémique

La Première ministre de Finlande, Sanna Marin, fait face à une polémique après la publication, mercredi, de vidéos dans lesquelles elle participe à une fête alcoolisée avec des amis, dont des personnalités de son pays.

Agée de 36 ans, la Première ministre de Finlande apparaît dans des vidéos issues d’une fête privée. Les convives sont alcoolisés et plusieurs internautes ont suspecté la présence de drogue lors de l’événement.

Les séquences ont été publiées ce mercredi sur les réseaux sociaux. Dans celles-ci, Sanna Marin danse et s'amuse en compagnie d’amis. Parmi eux, des politiques, des artistes, des influenceurs et d'autres proches de la femme politique.

«Ce sont des vidéos privées et non destinées au public», s’est défendue la Première ministre, dans des propos rapportés par Iltalehti, le média finlandais qui a dévoilé les vidéos. Sanna Marin a également déclaré ne pas avoir consommé de drogue, «que de l’alcool».

En effet, des invités auraient mentionné de «la farine» sur certains passages, reprenant notamment une chanson.

Selon elle, la fête aurait eu lieu il y a plusieurs semaines, lors de la réunion de son parti à Kuopio, situé dans le centre-est de la Finlande. Elle a précisé que ses agents de sécurité se trouvaient dans la zone mais pas dans la résidence où s’est déroulée l'événement.

Sanna Marin a ajouté qu’elle était convaincue que les vidéos ne tomberaient pas dans le domaine public.

La Première ministre a précisé qu’elle n’avait «rien à dissimuler ou à cacher», et qu'elle n'avait «rien fait d'illégal». Cependant, si «quelque chose d'illégal s'est produit» durant la soirée, qui a commencé dans deux appartements avant de se poursuivre dans deux bars, «ce serait alors davantage une affaire de police», a-t-elle précisé.

Animateur d’un talk-show en Finlande, Aleksi Valavuori a publié la vidéo sur son compte Twitter. Il a fait part de son indignation et a invité la Première ministre à «prendre sa veste en cuir» et à «démissionner».

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool... maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8

— Aleksi Valavuori (@Valavuori) August 17, 2022