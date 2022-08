Syrie : 21 personnes, dont 10 enfants, tuées dans des bombardements

Des bombardements des forces loyales au régime syrien et de l'armée turque ont causé la mort de 21 civils, ce vendredi, dans le nord de la Syrie. Parmi les victimes, on décompte 10 enfants tués.

Une nouvelle frappe mortelle en Syrie. Ce vendredi, dans le nord du pays, des frappes cumulées des forces syriennes pro-régime et de l'armée turque ont tué 21 civils, dont 10 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Le premier bombardement a eu lieu avant l'aube dans la localité de Chmouka, près de la ville d'Hassaké, dans le nord-est du pays. La frappe a touché «un centre pour filles mineures», tuant «quatre enfants» et blessant 11 autres jeunes filles.

