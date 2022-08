Journée internationale en hommage des victimes du terrorisme : 5 chiffres pour comprendre la situation dans le monde

La cinquième Journée internationale du souvenir en hommage des victimes du terrorisme est commémorée ce dimanche 21 août. L’occasion d’honorer la mémoire et de soutenir les victimes de ce fléau qui constitue toujours une menace mondiale. La preuve en cinq chiffres.

Défendre la dignité des victimes et souligner l'importance de la solidarité mondiale pour qu’elles ne soient pas oubliées. Instaurée par l’Assemblée générale des Nations unies en 2017, la cinquième édition de la Journée internationale du souvenir en hommage des victimes du terrorisme revient ce dimanche.

L’événement s’organise cette année autour du thème «Mémoires», afin de promouvoir et de protéger le plein exercice des libertés et des droits fondamentaux des victimes et des survivants du terrorisme.

Car si l’on enregistre une baisse du nombre de morts, les attaques terroristes, toujours bien présentes dans le monde, s'accentuent continuant d’exacerber leurs tensions.

5.226 actes terroristes en 2021

D’après l’Indice mondial du terrorisme 2022 (IMT), élaboré par l’Institut de l’économie et de la paix (IEP), le nombre d’attaques terroristes dans le monde est en hausse. Si l’impact du terrorisme diminue, les attaques ont en effet augmenté de 17 % au cours des cinq dernières années. En 2021, elles ont atteint le nombre de 5.226.

2.066 décès attribués à DAESH

Les talibans ont été dépassés par Daesh. L’organisation terroriste islamiste est devenue la plus meurtrière au monde en 2021, malgré une légère baisse du nombre de décès attribués au groupe et à ses affiliés. Le nombre de morts est passé de 2.100 à 2.066.

35 % d’assassinats terroristes au Sahel

L’indice mondial du terrorisme 2022 révèle que trois des dix pays les plus touchés par le terrorisme se trouvent dans la région du Sahel : le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les décès dans cette bande de l’Afrique représentaient 35 % des morts dus au terrorisme dans le monde en 2021, contre 1 % en 2007.

5 fois plus d’attaques politiques en Occident

En Europe et aux Etats-Unis, les attaques à motivation politique ont dépassé les attaques religieuses. Ces dernières ont diminué de 82 % sur les trois dernières années. Il y a eu 40 attaques à motivation politique, contre trois attaques à motivation religieuse. Les cibles de ces «nouveaux» actes terroristes sont généralement des organisations gouvernementales ou des personnalités politiques.

20 fois plus de victimes en Birmanie

Plongé dans le chaos depuis le coup d’état militaire de février 2021, ce pays d’Asie du Sud-Est a enregistré la plus forte augmentation du terrorisme, où les décès sont passés de 24 à 521.

Pour marquer la cinquième commémoration de cette Journée internationale, le Bureau des Nations unies contre le terrorisme (UNOCT) organise un événement intitulé «Survivre au terrorisme : The Power of Memories» diffusé ce dimanche sur UN Web TV.