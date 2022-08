Enfants retrouvés morts dans des valises en Nouvelle-Zélande : une parente localisée en Corée du Sud

Une femme considérée comme une parente des deux enfants dont les restes ont été retrouvés dans des valises vendues aux enchères en Nouvelle-Zélande a été localisée en Corée du Sud, a indiqué lundi la police de Séoul.

Un tournant. L'enquête sur la macabre découverte, la semaine dernière, des restes de deux enfants, en âge d'être à l'école primaire et retrouvés dans des valises achetées aux enchères dans un entrepôt d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, progresse.

Ce lundi, la police sud-coréenne a annoncé qu'une femme d’origine coréenne, considérée comme une parente des enfants, se trouve présentement sur le sol national.

«Nous confirmons qu'elle est en Corée du Sud et qu'elle est une ressortissante de Nouvelle-Zélande d'origine coréenne», a expliqué un responsable de la police sud-coréenne.

Selon les premiers éléments, cette femme serait arrivée en Corée du Sud en 2018 et rien n'indique qu'elle en a quitté le territoire depuis lors, ont précisé les autorités sud coréennes, ajoutant que «la police de Nouvelle-Zélande dirige cette enquête et nous avons l'intention de coopérer à leur demande».

