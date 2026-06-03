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Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe A avec l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, le Mexique et la République tchèque

Le Mexique est l'un des pays organisateurs de la Coupe du monde 2026. Le Mexique est l'un des pays organisateurs de la Coupe du monde 2026. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le groupe A de la Coupe du monde 2026 est composé de l’Afrique du Sud, de la Corée du Sud, du Mexique, qui est l’un des pays des organisateurs, et de la République tchèque.

Afrique du Sud 🇿🇦

PosteJoueurClub
GardienRonwen WilliamsMamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
GardienRicardo GossSiwelele (Afrique du Sud)
GardienSipho ChaineOrlando Pirates (Afrique du Sud)
DéfenseurKhuliso MudauMamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
DéfenseurThabang MatuludiPolokwane City (Afrique du Sud)
DéfenseurKhulumani NdamaneMamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
DéfenseurNkosinathi SibisiOrlando Pirates (Afrique du Sud)
DéfenseurIme OkonHanovre (Allemagne)
DéfenseurAubrey ModibaMamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
DéfenseurSamukele KabiniMolde (Norvège)
DéfenseurBradley CrossKaizer Chiefs (Afrique du Sud)
DéfenseurOlwethu MakhanyaPhiladelphia Union (Etats-Unis)
DéfenseurKamogelo SebelebeleOrlando Pirates (Afrique du Sud)
DéfenseurMbekezeli MbokaziChicago Fire (Etats-Unis)
MilieuTeboho MokoenaMamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
MilieuSphephelo SitholeTondela (Portugal)
MilieuThalente MbathaOrlando Pirates (Afrique du Sud)
MilieuJayden AdamsMamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
AttaquantLyle FosterBurnley (Angleterre)
AttaquantThemba ZwaneMamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
AttaquantOswin AppollisOrlando Pirates (Afrique du Sud)
AttaquantIqraam RaynersMamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
AttaquantRelebohile MofokengOrlando Pirates (Afrique du Sud)
AttaquantEvidence MakgopaOrlando Pirates (Afrique du Sud)
AttaquantTshepang MoremiOrlando Pirates (Afrique du Sud)
AttaquantThapelo MasekoOrlando Pirates (Afrique du Sud)

Corée du Sud 🇰🇷

PosteJoueurClub
GardienKim Seung-gyuFC Tokyo (Japon)
GardienSong Bum-keunJeonbuk (Corée du Sud)
GardienJo Hyeon-wooUlsan (Corée du Sud)
DéfenseurKim Moon-hwanDaejeon (Corée du Sud)
DéfenseurKim Min-jaeBayern Munich (Allemagne)
DéfenseurKim Tae-hyeonKashima Antlers (Japon)
DéfenseurPark Jin-seopZhejiang (Chine)
DéfenseurSeol Young-wooÉtoile Rouge Belgrade (Serbie)
DéfenseurJens CastropBorussia Mönchengladbach (Allemagne)
DéfenseurLee Ki-hyukGangwon (Corée du Sud)
DéfenseurLee Tae-seokAustria Vienne (Autriche)
DéfenseurLee Han-beomMidtjylland (Danemark)
DéfenseurCho Yu-minAl-Sharjah (Émirats arabes unis)
MilieuKim Jin-gyuJeonbuk (Corée du Sud)
MilieuBae Jun-hoStoke City (Angleterre)
MilieuPaik Seung-hoBirmingham (Angleterre)
MilieuYang Hyun-junCeltic Glasgow (Écosse)
MilieuEom Ji-sungSwansea (Angleterre)
MilieuLee Kang-inPSG (France)
MilieuLee Dong-gyeongUlsan (Corée du Sud)
MilieuLee Jae-sungMayence (Allemagne)
MilieuHwang In-beomFeyenoord (Pays-Bas)
MilieuHwang Hee-chanWolverhampton (Angleterre)
AttaquantSon Heung-minLos Angeles FC (États-Unis)
AttaquantOh Hyeon-gyuBesiktas (Turquie)
AttaquantCho Gue-sungMidtjylland (Danemark)

Mexique 🇲🇽

PosteJoueurClub
GardienRaul RangelGuadalajara (Mexique)
GardienGuillermo OchoaAEL Limassol (Chypre)
GardienCarlos AcevedoSantos Laguna (Mexique)
DéfenseurIsrael ReyesAmerica (Mexique)
DéfenseurJorge SanchezPAOK Salonique (Grèce)
DéfenseurCésar MontesLokomotiv Moscou (Russie)
DéfenseurJohan VasquezGenoa (Italie)
DéfenseurJesus GallardoToluca (Mexique)
DéfenseurMateo ChavezAZ Alkmaar (Pays-Bas)
MilieuEdson AlvarezWest Ham (Angleterre)
MilieuLuis RomoGuadalajara (Mexique)
MilieuObed VargasAtlético Madrid (Espagne)
MilieuBrian GutierrezGuadalajara (Mexique)
MilieuOrbelin PinedaAEK Athènes (Grèce)
MilieuErik LiraCruz Azul (Mexique)
MilieuGilberto MoraTijuana (Mexique)
MilieuCésar HuertaAnderlecht (Belgique)
MilieuAlvaro FidalgoBétis Séville (Espagne)
MilieuLuis ChavezDinamo Moscou (Russie)
AttaquantRoberto AlvaradoGuadalajara (Mexique)
AttaquantAlexis VegaToluca (Mexique)
AttaquantJulian QuinonesAl-Qadisiyah (Arabie saoudite)
AttaquantSantiago GimenezAC Milan (Italie)
AttaquantGuillermo MartinezPumas (Mexique)
AttaquantArmando GonzalezGuadalajara (Mexique)
AttaquantRaul JimenezFulham (Angleterre)

République tchèque 🇨🇿

PosteJoueurClub
GardienLukas HornicekBraga (Portugal)
GardienMatej KovarPSV Eindhoven (Pays-Bas)
GardienJindrich StanekSlavia Prague (République tchèque)
DéfenseurStepan ChaloupekSlavia Prague (République tchèque)
DéfenseurVladimir CoufalHoffenheim (Allemagne)
DéfenseurDavid DouderaSlavia Prague (République tchèque)
DéfenseurTomas HolesSlavia Prague (République tchèque)
DéfenseurRobin HranacHoffenheim (Allemagne)
DéfenseurDavid JurasekSlavia Prague (République tchèque)
DéfenseurLadislav KrejciWolverhampton (Angleterre)
DéfenseurJaroslav ZelenySparta Prague (République tchèque)
DéfenseurDavid ZimaSlavia Prague (République tchèque)
MilieuLukas CervViktoria Plzen (République tchèque)
MilieuVladimir DaridaHradec Kralové (République tchèque)
MilieuLukas ProvodSlavia Prague (République tchèque)
MilieuMichal SadilekSlavia Prague (République tchèque)
MilieuHugo SochurekSparta Prague (République tchèque)
MilieuAlexandr SojkaViktoria Plzen (République tchèque)
MilieuTomas SoucekWest Ham (Angleterre)
MilieuPavel SulcLyon (France)
MilieuDenis VisinskyViktoria Plzen (République tchèque)
AttaquantTomas ChorySlavia Prague (République tchèque)
AttaquantMojmir ChytilSlavia Prague (République tchèque)
AttaquantAdam HlozekHoffenheim (Allemagne)
AttaquantJan KuchtaSparta Prague (République tchèque)
AttaquantPatrick SchrickBayer Leverkusen (Allemagne)
FootballCoupe du monde 2026Afrique du SudCorée du SudMexiqueRépublique Tchèque

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