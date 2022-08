Guerre en Ukraine : 9.000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début de l’invasion russe, selon Kiev

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a déclaré que 9.000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a preès de six mois.

Environ 9.000 soldats ukrainiens ont été tués en six mois d'invasion russe, a déclaré ce lundi 22 août le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny, cité par l'agence Interfax-Ukraine. Depuis Kiev, le militaire a déclaré que des enfants ukrainiens avaient besoin d'une attention particulière car leurs pères étaient partis sur le front et «se trouvaient probablement parmi près de 9.000 héros qui ont été tués».

Il s'agit d'une des rarissimes déclarations de responsables ukrainiens au sujet de pertes militaires de Kiev dans cette guerre, lancée le 24 février par Moscou et qui a mis l'Ukraine à feu et à sang. La précédente estimation date de la mi-avril, lorsque le président Zelensky avait déclaré que jusqu'à 3.000 militaires ukrainiens avaient été tués et environ 10.000 blessés depuis le début de l'offensive russe. Selon le témoignage, en juin dernier, d’un haut collaborateur du président ukrainien à la BBC, entre 100 et 200 soldats ukrainiens sont tués chaque jour sur la ligne de front.

Du côté des pertes humaines russes, le Pentagone a estimé, le 8 août dernier, que les «Russes ont probablement perdu 70.000 à 80.000 soldats en moins de six mois». C’est Colin Kahl, le secrétaire à La Défense adjoint chargé des questions politiques au Pentagone, qui s’était chargé de déclarer ce chiffre aux médias. Les forces russes auraient aussi perdu «3 à 4.000» véhicules blindés, et pourraient manquer de missiles guidés de précision, notamment des missiles air-sol et mer-sol.