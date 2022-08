Guerre en Ukraine : Daria Douguine, fille d'Alexandre Douguine, tuée dans l’explosion d’une voiture à Moscou

Daria Douguine, fille de l'idéologue nationaliste russe Alexandre Douguine, a perdu la vie après l’explosion de sa voiture à Moscou. Son père devait se trouver à l’intérieur du véhicule avant de changer d’avis à la dernière minute.

Un coup dur pour le nationaliste russe ? La journaliste et politologue Daria Douguine est morte ce samedi 20 août après l’explosion d’un engin explosif installé sur son véhicule alors qu’elle revenait du festival «Traditsiya», organisé à Zakharovo. Sa voiture a pris feu sur la voie publique.

«Selon les enquêteurs, le 20 août vers 21h dans le district urbain d'Odintsovo, près du village de Bolshiye Vyazemy, un engin explosif, vraisemblablement installé dans la Toyota Land Cruiser, a explosé sur une voie publique et la voiture a pris feu. La conductrice est décédée sur place. Nous avons établi l'identité de la victime : il s'agit de la journaliste et politologue Daria Douguine», a déclaré le département dans un message sur son canal Telegram rapporté par l’agence de presse russe TASS.

Daughter of Putin's ideologist killed in car blast





Daria Dugina was behind the wheel of a Toyota Land Cruiser when it detonated near Bolshie Vyazomy ~ 21:00 on 20 Aug. Acc. to 1 version, blast was meant to kill her father Aleksandr Dugin, ideologist of "Russian world"



Tg/Baza pic.twitter.com/b8pdcVNUAD

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 21, 2022