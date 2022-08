Consommation de cannabis chez les jeunes : des niveaux record aux Etats-Unis

D’après un rapport publié ce lundi 22 août par les National Institutes of Health, la consommation de marijuana et de certains hallucinogènes a atteint chez les jeunes Américains un niveau record en 2021. Une tendance à la hausse qui s'accompagne d'une augmentation de la consommation excessive d’alcool chez les moins de 30 ans.

Près d’un jeune Américain sur deux a consommé de la marijuana lors des douze derniers mois. Tel est le principal enseignement d'une étude du Monitoring the Future de l’Université du Michigan, menée auprès de 5.000 jeunes adultes entre 19 et 30 ans et publiée par les National Institutes of Health. Concrètement, près de 43 % des jeunes interrogés ont assuré avoir consommé de la marijuana lors des 12 derniers mois, contre 29 % en 2011 et près de 34 % en 2016.

Dans le détail, plus de 28 % des mineurs ont affirmé avoir consommé cette substance lors des 30 derniers jours et plus de 10% ont assuré être des consommateurs quotidiens, à savoir une consommation égale à 20 fois sur 30 jours. Selon le rapport, les taux relevés étaient les «niveaux les plus élevés jamais enregistrés depuis que les indices ont été disponibles pour la première fois en 1988».

Un record aussi battu pour les hallucinogènes

La consommation d’hallucinogènes autres que le LSD a lui aussi atteint un taux record avec plus de 6 % de jeunes déclarant en avoir consommé au cours des douze derniers mois.

Seule la consommation de MDMA parmi cette population a baissé lors de la dernière année avec 2,6 % de consommateurs, soit une baisse continue avec 4,8 % en 2016 et 4,5 % en 2020.

La consommation excessive d’alcool en hausse

Toutefois, la substance la plus utilisée chez les adultes de l’étude reste l’alcool puisqu’un jeune sur trois interrogé a déclaré avoir une consommation excessive d’alcool, c’est-à-dire 5 verres ou plus d’affilée.

Dans la même lignée, les niveaux de consommation «à haute intensité», regroupant au moins 10 verres bus ou plus, ont augmenté entre 2016 et 2021, passant respectivement de 9 % de consommateurs à 13 %.

Pour rappel, les hallucinogènes sont illégaux aux Etats-Unis même si certains Etats ont légalisé les champignons contenant de la psilocybine.

Concernant la marijuana récréative, elle a été légalisée dans 19 Etats américains et dans le district de Columbia.