Etats-Unis : plus de 40% des Américains pensent qu'une guerre civile est probable dans les dix ans

Plus de 40% des Américains pensent qu’une guerre civile pourrait débuter aux Etats-Unis lors de la prochaine décennie. Cette inquiétude ressurgit dans un contexte politique national particulièrement clivant et violent.

Plus de la moitié des républicains les plus marqués en sont persuadés. Dans une enquête menée auprès de 1.500 adultes américains entre le samedi 20 et le mardi 23 août par The Economist et YouGov, plus de 40% des sondés ont assuré craindre une guerre civile dans leur pays au cours des dix prochaines années.

Dans le détail, 14% des personnes interrogées sont certaines d’une guerre civile à venir dans la prochaine décennie aux Etats-Unis, alors que 29% des sondés affirment en être plutôt certains. Au total, 43% des Américains questionnés ont affirmé qu’une guerre civile sur leur sol dans les dix prochaines années était probable.

Cette division est encore plus marquée chez les Républicains puisque ces derniers ont déclaré à 21% en être persuadés et à 33% en être plutôt convaincus, soit une part totale de 53% d’entre eux qui jugent plausible cette hypothèse.

Des divisions politiques accrues

D’après l’enquête, 66% des sondés ont déclaré que les divisions politiques se sont accrues aux Etats-Unis en 2021 et 63% d’entre eux ont prophétisé une montée de ces divergences politiques dans les années à venir. Dans la même veine, ils sont 65% à estimer que la violence politique a gagné du terrain l’an dernier sur le sol américain. Une violence qui devrait s’accentuer dans les prochaines années pour 62% des personnes questionnées.

Si un conflit armé à grande échelle sur le territoire américain reste peu probable pour les spécialistes, il demeure néanmoins possible. «Les pays avec des démocraties et des gouvernements aussi forts que ceux des Etats-Unis ne tombent pas dans la guerre civile. Mais si nos institutions s'affaiblissent, l'histoire pourrait être différente», a assuré Rachel Kleinfeld, spécialiste des conflits civils au Carnegie Endowment for International Peace, pour The Guardian.

Ce dimanche, le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham a par exemple prédit des «émeutes dans les rues» si l’ancien président Donald Trump était inculpé pour avoir conservé des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions.