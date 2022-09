Royaume-Uni : Liz Truss nommée officiellement Première ministre

Liz Truss, 47 ans, a été officiellement nommée mardi Première ministre britannique par la reine Elizabeth II lors d'une audience au château écossais de Balmoral, ont indiqué les services de la monarque.

Du nouveau à Downing street. Après avoir été élue à la tête du Parti conservateur britannique par les quelque 200.000 adhérents, Liz Truss, a été officiellement nommée Première ministre après avoir été reçue par Elizabeth II. Elle succède donc à Boris Johnson, qui avait peu avant présenté sa démission auprès de la reine après plus de trois ans au pouvoir.

Des images diffusées par le palais montrent la souveraine de 96 ans, s'appuyant sur une canne, serrant la main de la nouvelle dirigeante de 47 ans, qui devient le 15e chef de gouvernement de ses 70 ans de règne.

The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.





Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

