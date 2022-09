Mort d'Elizabeth II : Le prince William, nouveau prince de Galles, promet de «soutenir le roi de toutes les manières possibles»

Deux jours après la disparition de la reine Elizabeth II, le prince William, désormais premier dans l'ordre de succession au trône britannique, a publié un communiqué dans lequel il a longuement rendu hommage à sa grand-mère.

Ses mots étaient très attendus. Alors que son père Charles a officiellement été proclamé roi ce samedi par le Conseil d'accession à Londres, le prince William a publié un long texte sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à sa grand-mère, la reine Elizabeth II, décédée deux jours plus tôt. Le duc de Cambridge et de Cornouailles, un titre dont il a hérité de son père, a notamment promis qu'il soutiendrait le roi Charles III «de toutes les manières possibles», pour honorer sa grand-mère.

pic.twitter.com/BDm2ZR34Uz — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 10, 2022

«Ce jeudi, le monde a perdu un leader extraordinaire, dont le dévouement pour les royaumes et le Commonwealth était total. Tant de choses seront dites dans les jours à venir sur le sens de son règne historique. Mais moi, j'ai perdu une grand-mère», a écrit le prince William, dans un hommage particulièrement personnel.

«Elle s'est tenue à mes côtés pendant les meilleurs moments de ma vie. Et elle était également présente pendant les pires jours de ma vie. Je savais que ce jour allait venir, mais il va me falloir du temps pour m'habituer à la réalité de la vie sans Mamie», a-t-il ajouté.

Le prince William, nouveau prince de Galles

Lors de son premier discours au lendemain de la mort de la reine Elizabeth II, le roi Charles III avait annoncé que son héritier, le prince William, recevait le titre de prince de Galles. Kate Middleton, quant à elle, a reçu celui de princesse de Galles, devenant la première à le porter depuis la princesse Diana.

Si les enfants du prince William et de Kate Middleton ont également obtenu un nouveau titre, Archie et Lilibet, les enfants de Meghan Markle et du prince Harry, n'ont pour l'instant pas bénéficié du même privilège.