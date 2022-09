Attentats de 2016 à Bruxelles : le procès s’ouvre aujourd'hui

Après le procès du 15 novembre 2015 à Paris, qui s’est achevé fin juin, c’est le procès des attaques de Bruxelles en 2016 qui s’ouvre ce lundi 12 septembre, perpétrées par la même cellule jihadiste qu’à Paris.

Coup d’envoi ce lundi du procès des attentats de Bruxelles. Le 22 mars 2016, 32 personnes sont décédées et des dizaines d’autres ont été blessées dans une série de trois attaques terroristes, deux à l’aéroport de Zaventem, et la dernière dans une rame du métro bruxellois, à la station Maelbeek. Les audiences débutent à la cour d’Assises de Bruxelles.

Dix accusés seront jugés lors de ce procès, dont un présumé mort en Syrie, qui sera jugé en son absence. Les attaques de Bruxelles ont été commises par la même cellule jihadiste que les attentats de Paris quelques mois plus tôt, le 13 novembre 2015. Ils ont aussi été revendiqués par Daesh. Six des dix accusés de ce nouveau procès étaient déjà concernés par celui du 13 novembre qui s'est achevé fin juin en France, comme Mohamed Abrini et Salah Abdeslam. Ce dernier a été condamné par la cour d'assises spéciale de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté incompressible, la plus lourde peine du code pénal français.

Lors des attaques de Bruxelles, le 22 mars 2016, Salah Abdeslam se trouvait en prison. Il avait été arrêté quatre jours plus tôt à Molenbeek-Saint-Jean, alors qu’il était en cavale depuis les attentats de Paris.

Au total, 960 parties civiles ont été recensées dans le procès déjà présenté comme le plus grand jamais organisé en Belgique, devant un jury populaire. Après une audience préliminaire ce lundi, les débats devront débuter le 13 octobre, pour au moins huit mois de ce procès qui se tient dans l’ancien siège bruxellois de l’Otan, un bâtiment ultra-sécurisé mis temporairement à la disposition de la justice belge.

Avant même que le procès ne s’ouvre, les avocats de la défense ont d’ores et déjà protesté contre les conditions de comparution des accusés, qui devront s’asseoir dans des box séparés en verre hautement sécurité, qui ne comportent chacun que des trous d’aération et une fente pour y passer des documents. Selon eux, cette position dans la salle d’audience est, d’une part, stigmatisante, et d’autre part, limite la possibilité de communiquer avec les accusés, qui pourraient ne pas parfaitement voir et entendre ce qui se déroule pendant les audiences. Certains avocats devraient soulever cette problématique lors de l'audience préliminaire de ce lundi.